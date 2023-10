Marquez lascia la Honda, è stata una decisione consensuale

Dopo 6 mondiali e un vasto numero di podi, vittorie e pole position, la Honda e Marquez hanno deciso in comune accordo di mettere un punto a 11 anni di lavoro.

Marc Marquez ha deciso in accordo con la Honda di rescindere in anticipo il contratto del pilota, che prevedeva la scadenza alla fine di questa stagione. Il Team Honda ha così dichiarato fine al rapporto tra scuderia e professionista:

“Con un anno rimasto nel contratto quadriennale tra HRC e Marc Márquez, entrambe le parti hanno concordato di comune accordo di terminare la loro collaborazione una volta terminata la stagione del Campionato del Mondo MotoGP 2023. Entrambe le parti hanno convenuto che è nel loro interesse cercare altre strade in futuro per raggiungere meglio i rispettivi scopi e obiettivi”.

La Honda ha poi sottolineato gli 11 anni di collaborazione tra la società motori e Marquez. Il ricordo è di un campione vincitore di sei mondiali e oltre cento podi:

“Questo pone fine a 11 anni di collaborazione tra il #93 e HRC in cui hanno ottenuto insieme sei Campionati del Mondo, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position”.

Il pilota ha anche ringraziato su X (ex Twitter) il gruppo Honda:

“Abbiamo condiviso momenti incredibili: 6 mondiali, 5 Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position. Duro lavoro, determinazione e tutto quello che abbiamo costruito negli anni. Risate, lacrime, gioie e momenti difficili, ma più importante un’unica e irripetibile relazione. Separati, ma sempre uniti. Grazie per questo viaggio”.

GRACIAS por este gran viaje @hrc_motogp. ❤️ 11 años juntos. 🙏 いつもありがとう Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación… pic.twitter.com/6rYLNfQrC2 — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 4, 2023

Questo mette anche un punto alla questione. Il Team Manager di Honda, di recente, si era espresso in merito al contratto di Marquez e sottolineando che la società non voleva trattenere nessuno. Il tutto si è risolto proprio così: un accordo comune per il bene di entrambi.

