Klopp sull’errore del Var: «Si dovrebbe rigiocare la partita col Tottenham»

L’allenatore in conferenza stampa: «Non ci sono precedenti, quindi non credo succederà anche se sarebbe la cosa più giusta»

Klopp ha commentato l’episodio del Var che ha deciso la sconfitta del Liverpool contro il Tottenham. Questa mattina sono stati resi pubblici gli audio del confronto tra varisti, che sembrano un pezzo di comicità alla Monty Python, surreale.

Il tecnico del Liverpool però non è soddisfatto: «L’audio non cambia nulla. È un errore evidente. Penso che dovrebbero esserci soluzioni per questo. Penso che la scelta finale dovrebbe essere rigiocare. Al contrario si aprono le porte del cancello. Sono abituato a decisioni sbagliate e difficili, ma qualcosa del genere non è mai successo ed è per questo che penso che rigiocare sia la cosa giusta da fare».

L’audio aveva poi dimostrato che gli stessi varisti si erano accorti dell’errore, ma ormai la partita era stata ripresa. La società del Liverpool aveva anche commentato con delusione la narrativa degli errori. La nota del Liverpool era questa:

«Anche il fatto che tali carenze siano già state classificate come “errore umano significativo” è inaccettabile. Tutti i risultati dovrebbero essere stabiliti solo attraverso la revisione e in piena trasparenza. Ciò è vitale per l’affidabilità del processo decisionale futuro in quanto si applica a tutti i club i cui insegnamenti vengono utilizzati per apportare miglioramenti ai processi al fine di garantire che questo tipo di situazione non possa ripetersi. Nel frattempo, esploreremo la gamma di opzioni disponibili, data la chiara necessità di risoluzione».

Questo è quello che si sente nell’audio:

«Non posso fare niente, non posso fare niente. Cazzo!».

L’allenatore ha anche chiarito di non essere sicuro di quello che sta accadendo. Non ci sono precedenti su queste situazioni, per cui amareggiato ha detto:

«Non sono sicuro sarà possibile».

Ora il Liverpool è quarto in classifica, ma davanti ai Reds ci sarebbero proprio gli Spurs, a un punto di distanza dalla squadra di Klopp e ancora imbattuti nelle prime sette sfide di Premier League.

