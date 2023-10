Il calcio moderno ha ucciso il dribbling: i killer sono i nuovi allenatori, gli ossessionati dalla tattica (ABC)

Il dribbling è un’abilità bandita nelle accademie. Anche giocatori giovanissimi e selvaggi come Yamal si muovono ingabbiati dagli allenatori

“L’asfalto è il grande nemico del calciatore di oggi. Il calcio sta diventando molto tecnico ma diventa sempre più difficile dribblare. Prima era più libero, più naturale. I grandi campioni sono giocatori che sono nati con il pallone tra i piedi e sono andati a scuola con il pallone, nelle zone dove non c’era l’asfalto. Se vai per le favelas, tra i sacchi della spazzatura, le pietre, le radici degli alberi, la gente… impari a contrattare su tutto quello che ti capita”. Lo dice Javier Marcet, direttore della Fondazione spagnola Marcet, specializzata nella formazione di giocatori e portieri dai quattro anni in su ad Abc. Il giornale spagnolo dedica due pagine alla scomparsa del dribbling. Della fantasia non schematizzata. Della vera essenza del pallone.

La comparsa di giocatori come Vinicius, Lamine Yamal, Nico Williams e Bryan Zaragoza (e di Kvaratskhelia al Napoli…) – scrive Abc – “è stata una boccata d’aria fresca in un calcio ristretto in cui i rigori tattici stanno consumando la spontaneità dei giocatori. Il gioco di posizione e il possesso palla che hanno elevato le migliori squadre degli ultimi anni, come il Barça o il City di Guardiola, rivoluzionando il modo di difendere e anche di attaccare, hanno causato danni collaterali alla creatività e hanno riaperto un vecchio dibattito da bar: è meglio il calcio di strada o quello accademico?”

“Abbiamo esasperato gli allenamenti a uno o due tocchi, anche senza gol. Il risultato è una moltitudine di giocatori in tutta Europa che controllano e passano perfettamente, ma non troverete palleggiatori”, Jorge Valdano.

Ormai, continua l’articolo, ogni giocatore sa cosa deve fare e ha una missione affidatagli dal suo allenatore, soggetta a linee guida tattiche. Il dribbling è un’abilità bandita nel calcio di oggi e proibita nelle accademie.

La pensa così, per esempio Salva García Puig, ex nazionale ed ex giocatore del Barcellona negli anni ’80, che ricorda Carrasco, Maradona, Rubio, Juanito e Mágico González: “In tutte le squadre c’erano calciatori di questo tipo. Anche le piccole squadre avevano giocatori di grande talento. Adesso il calcio è diventato molto prevedibile e anche i giocatori che affrontano e dribblano molto sono malvisti. I giocatori del mio tempo erano cresciuti per strada, con quello che comporta. Adesso tutto è sempre più studiato, il sistema, le posizioni, tutto è molto più ristretto. Prima era lasciato alla fantasia e al talento dei giocatori”.

Guardate il giovanissimo Lamine Yamal, per esempio. “Trabocca, ma se guardi bene è all’interno di un sistema in cui, per le sue qualità, ci prova raramente, con il grande talento che ha. Quando ha la palla succedono sempre delle cose, ma dentro uno schema e con un lavoro segnato da un allenatore”.

“Noi allenatori abbiamo una grande colpa se non ci sono più i palleggiatori. Insegniamo ai bambini solo a fare schemi. Sembra che il calcio sia questo: combinare, passare… Tutto il resto sembra smettere di essere calcio. Il dribbling è l’azione tecnica più innata del gioco per il giocatore”, ha scritto José Luis Mendilibar in un articolo pubblicato su Relevo.

E Miguel Hernández, ex giocatore del Rayo e dell’Espanyol negli anni ’90 e insegnante delle Scuole federali aggiunge ad Abc: “La mancanza di questi calciatori è l’eredità di anni di lavoro su una metodologia. Ora si usano molto le figure di passaggio, i piccoli giochi, i possessi. Tutto è molto strutturato, ma manca la naturalezza. Prima potevi giocare ovunque nel tuo quartiere, accanto alle macchine… Oggi no, oggi devi giocare nel centro sportivo della scuola, gli sport sono equiparati per età, non c’è progressione”.

Eppure quei pochi dribblatori sono oro, per chi cerca di risolvere l’uguaglianza tattica. “Il modo migliore per rompere un sistema tattico è l’uno contro uno perché si crea già una superiorità numerica. Andrebbe incentivato molto di più nelle scuole, utilizzato molto di più”, dice Hernández.

