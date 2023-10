Il Bari va maluccio e i tifosi accusano i De Laurentiis: «Non vogliono andare in Serie A»

Ennesimo pareggio. “Non si vince più e dobbiamo sentirci parlare di negatività. Siamo stanchi delle prese in giro”.

A Reggio Emilia ieri è arrivato solo un pareggio per il Bari. Un risultato che ha sollevato i malumori dei tifosi. Tanti tifosi, riporta TuttoBari, sono amareggiati per non dire arrabbiati, perché si sentono la succursale del Napoli e non solo sul mercato.

Il rapporto tra la proprietà dei De Laurentiis e i tifosi sembra essere incrinato, “eppure mai nessuna società, fatti alla mano, pare abbia mai goduto di una totale fiducia sia dal punto di vista del tifo organizzato, sia da quello politico e istituzionale”

Gli uomini di Mignani sono a quota 10 in classifica con appena una vittoria in nove turni.

TuttoBari riporta i commenti social di tanti tifosi

Gianfranco: “Partita inguardabile, forse la peggiore. Le cause le conosciamo bene: allenatore, forse, non adeguato, campagna acquisti fatta alla cieca e proprietà speculatrice non interessata ad investire per andare in Serie A. Al momento possiamo solo sperare di evitare i play-out”.

Giovanni: “Squadra inguardabile, senza identità, senza idea di gioco. Niente pressing, lentezza esasperante nella manovra, non credo che questa mediocrità sia giustificabile con il fatto che i De Laurentiis abbiano speso poco perché anche con poche risorse si possono fare scelte dignitose mettendo in campo squadre che divertono pure perdendo”.

Franco: “Dallo smantellamento della rosa dell’anno scorso e per la composizione di quella attuale, si vede chiaramente che non c’è intenzione da parte della società di salire di categoria. Dispiace sempre per quei tifosi che seguono la squadra anche in queste trasferte…”.

Rocco: “Non si vince più e dobbiamo sentirci parlare di negatività. Siamo stanchi delle prese in giro”.

L’amarezza in casa Bari è sicuramente tanta in questo momento e dopo la sosta servirà urgentemente vincere per invertire la rotta.

ilnapolista © riproduzione riservata