Giuntoli: «L’obiettivo è tornare in Champions. Mercato di gennaio? Vedremo»

Il ds della Juventus al Salone d’Onore del Coni: «Dal punto di vista tecnico ed economico rimette il club dove merita».

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è stato premiato al Salone d’Onore del Coni come manager dell’anno nella cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici. Al ds è stato chiesto se l’obiettivo della sua squadra fosse lo scudetto:

«In questo momento l’obiettivo è tornare in Champions, dal punto di vista tecnico ed economico rimette il club dove merita. Andiamo per step».

Chiedono a Giuntoli se l’aumento di capitale bianconero porterà la società a investire nel mercato di gennaio

«In questo momento abbiamo scelto una strada: sfruttare quello che abbiamo a disposizione. E’ prematuro parlare di gennaio, vedremo se ci saranno opportunità e se sarà il caso di intervenire. Ora stiamo facendo un buon percorso».

L’AUMENTO DI CAPITALE DELLA JUVENTUS DAI GIORNALI:

La Juventus ha chiuso il bilancio 2022-23 con una perdita di 123,7 milioni e si appresta a varare un aumento di capitale da 200 milioni. Siccome il patrimonio netto al 30 giugno 2023 si è ridotto a 42 milioni e le prospettive di questo esercizio, senza i ricchi proventi della Champions, sono ancora di una perdita consistente, si è resa inevitabile una nuova azione di rafforzamento patrimoniale: il terzo aumento di capitale dal 2019, dopo quelli di 300 e 400 milioni. I conti dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2023 dovrebbero registrare perdite per circa 115 milioni, dimezzate rispetto ai 239 milioni di rosso dello scorso anno. Per il club sarebbe il sesto bilancio in rosso consecutivo, ma i segnali sono incoraggianti: il fatturato dell’esercizio 2022-23 dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 milioni, in crescita rispetto ai 443 milioni del 2021-22.

