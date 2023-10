Delneri: «Garcia ha le spalle larghe»

Delneri appoggia il tecnico, perché «Garcia ha le risorse per uscire da questo stato di cose». Dicendosi fiducioso sul futuro prossimo del Napoli.

Gigi Delneri, con diverse esperienze alle spalle sulle panchine di Serie A, ha parlato della situazione attuale del Napoli e di Garcia ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv.

Sul momento della squadra azzurra, in modo molto puntuale:

«Non è un bel momento per il Napoli, c’è confusione, ci si aspettava risultati differenti e ora i giocatori fanno fatica a tornare sui livelli della passata stagione».

Riflettendo sulla posizione dell’allenatore:

«Come vive Garcia questa situazione di sfiducia? Non conosco le cose dall’interno, le voci ovviamente non fanno bene ma un tecnico conosce perfettamente il ruolo che ha, del resto Garcia ha anche le risorse per uscire da questo stato di cose, se c’è credibilità nel rapporto con i giocatori tutto può succedere al di là dei moduli, dei sistemi di gioco».

Sul confronto Garcia-Spalletti:

«Il problema è che Garcia è arrivato a Napoli dove si era appena vinto il campionato, mi sembra che Luciano abbia avuto ampia valenza, al di là del valore della rosa, per carisma e credibilità Spalletti è stato il grande protagonista dello scudetto del Napoli, Luciano ha anche “costruito” i giocatori, molti dei quali erano sconosciuti ai più. Qualsiasi allenatore fosse arrivato era a conoscenza delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare, Garcia però ha spalle larghe per trovare la soluzione. Sono convinto che il Napoli tornerà in alto».

Il Napoli sarà impegnato sabato pomeriggio nella sfida del Bentegodi. Per spezzare una catena di risultati poco convincenti. L’occasione per Garcia per cambiare le cose dopo la sosta su un campo comunque difficile. Sperando che siano tutti con lui.

«Verona? Avversario tosto perché lotta, ha qualità, Baroni ha fatto molto bene a Lecce, l’ambiente proverà a spingere la squadra a vincere, penso sia un grande stimolo per il Napoli, sarà una bella battaglia».

Ora Garcia è chiamato al risultato. I tre punti sono d’obbligo, per scacciare almeno una parte dei fantasmi.

ilnapolista © riproduzione riservata