Al Newcastle Howe in conferenza fronteggia e risponde a un bel po’ di domande su Tonali

Lì nessuno si sogna di chiedere domande solo sul Crystal Palace né tantomeno arriva lo sceicco a impartire lezioni di giornalismo

Newcastle, come si fa una conferenza stampa. Che ovviamente è alla vigilia di Newcastle-Crystal Palace ma altrettanto ovviamente nel Newcastle gioca Sandro Tonali calciatore in Italia al centro di un’inchiesta giudiziaria per le scommesse e che ha ammesso di aver giocato sul Milan quando militava con i rossoneri.

Leggete il resoconto del Telegraph e vi renderete conto di quante domande sono state poste sul tema. Non pare che sia intervenuto nessuno a dire di porre solo domande sul Crystal Palace né a fine conferenza è arrivato l’emiro a impartire una lezioncina su come si fa giornalismo.

Scrive il Telegraph che Howe ha negato che il Newcastle sia stato ingenuo o sia imbarazzato dall’aver speso 53 milioni di sterline per Sandro Tonali senza sapere che fosse dipendente dal gioco d’azzardo.

Ricorda il quotidiano che Tonali affronterà una lunga squalifica. E aggiunge che l’italiano sarà convocato per la gara di domani contro il Crystal Palace, anche se è improbabile che parta titolare.

Ma con la conferma della sua squalifica, che sarà probabilmente annunciata la prossima settimana, il 23enne non dovrebbe essere in grado di giocare per il Newcastle fino alla prossima stagione.

Scrive il Telegraph:

Howe non ha voluto rispondere alle domande sul Newcastle che ha tre sponsor di società di scommesse o se il Newcastle stia cercando di chiedere un risarcimento al Milan per aver venduto loro un giocatore che sarà squalificato per reati commessi mentre giocava in Italia.

Invece, il tecnico del Newcastle ha detto che il suo obiettivo era sostenere Tonali.

Alla domanda se ci fosse rabbia all’interno del club per aver ingaggiato un giocatore che verrà squalificato solo pochi mesi dopo essere diventato il secondo acquisto più costoso nella storia del club, Howe ha risposto: “Non credo. Non credo che possiamo guardarla così. Il senno di poi è una cosa meravigliosa. Prendiamo una decisione basata sul calcio. Acquistiamo i giocatori che pensiamo possano migliorare la squadra ed è quello che abbiamo fatto.

«Non credo ci sia rabbia da parte del club. Penso che ci sia comprensione per la situazione in cui ci troviamo. Ora dobbiamo affrontare al meglio una situazione difficile, uscire da questa situazione, sostenere Sandro al meglio e tornare a giocare a calcio».

«Non posso commentare questo [se il Milan lo sapeva quando lo hanno venduto]. È una situazione molto difficile [che non conoscevamo]. Da parte nostra, è una persona al top e un personaggio al top, non ho dubbi su questo, ma come ogni persona per strada non puoi sapere tutto di qualcuno, è impossibile. Ora è nostro compito sostenerlo e aiutarlo.

“Come tutti gli esseri umani, possono avere vulnerabilità e debolezze, cose che accadono nelle nostre vite.

«L’ho scoperto quando ho ricevuto una telefonata da Dan Ashworth (direttore sportivo del Newcastle), non ricordo il giorno, È stata una sorpresa totale per lui ed è stata una sorpresa totale per me. Quando sei in questo lavoro, in questo ruolo, queste sono le cose che possono accadere. Il mio primo pensiero è stato per Sandro, mi sono assicurato che stesse bene. È un periodo molto difficile per lui. Alla domanda se ci fossero state conversazioni difficili con i proprietari sauditi del club dopo aver speso così tanti soldi per un giocatore con un problema di gioco, Howe ha risposto «no».

Gli hanno poi chiesto: secondo lei, Tonali avrebbe dovuto essere più onesto con il Newcastle quando ha firmato?

«Non ho intenzione di rispondere a questa domanda. Il senno di poi è una cosa meravigliosa».

«No [non mi sento deluso]. Non mi occupo di queste emozioni. Mi occupo del problema e poi cerco di trovare una soluzione».

Continua il Telegraph:

Howe ha detto che alle domande sulla potenziale azione legale doveva rispondere Ashworth (il ds) o altre persone sopra di lui, anche se è difficile capire quali possibilità ci sono dato che il Milan ha negato di essere a conoscenza dei problemi di Tonali e la sua stessa famiglia non lo sapeva.

Howe rimane irremovibile sul fatto che Tonali sarà una risorsa per il Newcastle quando il suo divieto sarà finito.

Ha aggiunto: “Il suo futuro qui è lo stesso di prima. Non c’è differenza. Ci sono diversi modi per guardare a questa vicenda. Attualmente si sta adattando a un enorme cambiamento nella sua vita, dall’Italia all’Inghilterra e il cambiamento nel calcio è reale. Il gioco inglese è molto, molto intenso e diverso. Si sta adattando, sta imparando e sta migliorando. Le sue recenti prestazioni sono state molto buone, ma c’è ancora molto da fare.

«Il suo futuro a breve termine è che continuerà a lavorare per miglorare. Vedremo cosa succede fuori dal campo [in termini di squalifica] ma non cambia nulla.

Il nostro obiettivo è portarlo al suo miglior livello e sono molto fiducioso che ci arriverà. Lo immaginiamo nel nostro club per molti anni ancora».

