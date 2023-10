L’Al Ittihad si rifiuta di scendere in campo in Iran per colpa di una statua

Era in programma per oggi Sepahan-Al Ittihad, gara valida per la Champions League asiatica al Naghsh-e-Jahan Stadium di Isfahan, ma la partita non si è mai disputata. Il motivo è stato il rifiuto di scendere in campo della squadra di Benzema e Kantè per via di una statua installata a bordo campo e che rapresenta Qassem Soleimani, generale iraniano morto nel 2020 in Iraq a seguito di un attacco con droni ordinato dagli Stati Uniti.

L’Al Ittihad che aveva chiesto di rimuovere il busto posizionato a bordocampo, in una situazione paradossale, considerando che in 60mila stavano assiepando gli spalti del Naghsh-e-Jahan Stadium di Isfahan. La statua è però rimasta al suo posto con il conseguente dietrofront della squadra saudita direzione aeroporto.

Unbelievable: 60k in the stands waiting for Sepahan and Al Ittihad in a tremendous atmosphere, but Al Ittihad refuses to come up due to a statue of Kassem Suleimani that is placed on the sidelines. If the statue won’t be removed the Saudis won’t play. pic.twitter.com/56MBGUA0qL

