Sky: Napoli-Lecce, perfetti i cambi e la gestione del gruppo

Ugolini: Simeone sostituito per normale turn over in vista della sfida contro il Real Madrid di martedì

Napoli-Lecce 0-4, di fatto il Napoli è tornato. Negli studi di Sky si commenta la vittoria del Napoli per 4 a 0 sul Lecce di D’Aversa. Il titolo della giornata è “Ritorno di gamba” perché il Napoli ha vinto e soprattuto perché sono tornati i centrocampisti azzurri che nelle prime giornate avevano deluso. Il giornalista Massimo Ugolini: «Anguissa ha fatto una partita straordinaria anche se sul finire di gara ha perso un paio di palle. Anche Lobotka ha trovato la sua centralità. Poi chi è entrato ha fatto non bene, molto bene. I cambi sono stati fatti bene e le scelte inappuntabili. Nella gestione della rosa perfetto Garcia, ma soprattuto è stata una prova di forza da parte del Napoli che ha ritrovato conviczione brillantezza e geometrie all’interno del campo»

Simeone è uscito per scelta tecnica?

«Credo sia stato n normale turn over»

Vado, l’ammazzo e torno. Il tutto in sei minuti. Osimhen ha trasformato il calcio in un’operazione chirurgica. In un’opera da professionisti. Chiamata, prestazione, fattura. Il primo tempo, a Lecce, se l’è guardato dalla panchina. Normale turn over, ha provato a tranquillizzare Garcia. Qualcuno ci ha creduto, qualcuno no. Anche perché nonostante le illusioni del Napoli (che fatica a comprendere come sia possibile che il mondo è più vasto della Tangenziale) la vicenda TikTok soprattutto all’estero continua a far parlare. E Osimhen ci sembra tutt’altro che rincuorato dall’anglosassone comunicato del club. Ma poi, a pensarci, chi l’ha detto che le squadre di calcio debbano essere un luogo di fratellanza?

Lecce-Napoli è finita 0-4 con gol di Ostigard, Osimhen e nel finale Gaetano e Politano su rigore con concessione di Osimhen.

La stagione è lunga e Garcia deve aver pensato che senza il Mondiale in mezzo è meglio fare turn over, altrimenti si rischia di arrivare spompati alla fine. Proprio come lo scorso anno. E così Osimhen si è accomodato in panca. Insieme con Politano. Tutti titolari, invece, i tre di centrocampo, che martedì se la vedranno con la mediana del Madrid.

ilnapolista © riproduzione riservata