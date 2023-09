Ronaldo prima abbatte un cameramen su punizione, poi il gol dopo un tunnel in area (VIDEO)

L’Al-Nassr vince 3-1 contro l’Al-Raed. Prima la punizione horror con cui centra in pieno volto l’operatore, poi la perla in area di rigore

Ronaldo è l’assoluto protagonista della Saudi Pro League. Tutte le stelle che si sono trasferite in Arabia non avranno mai la stessa attenzione mediatica riservata al portoghese. Sia per meriti che per demeriti del cinque volte Pallone d’Oro.

Come nell’ultima partita dell’Al-Nassr contro l’Al Raed fuori casa. La squadra di Ronaldo si è imposta per 3-1. Suo il terzo gol da funambolo del calcio consumato. Tunnel in area e bordata di collo pieno:

Prima del gol però una punizione horror dello stesso Ronaldo. Ormai, verrebe da dire, i calci piazzati non la specialità del portoghese dai tempi del Real Madrid. Alla Juve solo uno. Ieri sera dal limite dell’area ha centrato un operatore della telecamera/gru che stava filmando la partita . Colpito violentemente dal pallone il mal capitato è letteralmente volato dalla sua postazione:

Operador de câmara KO após livre de Ronaldo 😬pic.twitter.com/0H5H7qPmW0 — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 16, 2023

Per quanto riguarda le situazioni extra campo, è di ieri la notizia della causa intenta da Ronaldo contro la Juve. La notizia dalla Gazzetta:

“E alla fine Cristiano Ronaldo, come previsto, si è rifatto vivo per battere cassa. La stella portoghese vuole i 19,9 milioni netti che deve ancora ricevere dalla Juventus per gli emolumenti dilazionati in epoca Covid (le due famose manovre stipendi). CR7, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, ha deciso così di agire per vie legali. Dybala, invece, ha trovato un accordo con la società bianconera per il pagamento degli arretrati (circa 3 milioni), rinunciando poi alla causa di indennizzo per il mancato prolungamento del contratto”.

ilnapolista © riproduzione riservata