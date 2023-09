Cristiano Ronaldo fa causa alla Juve, vuole i 20 milioni netti di stipendio (Gazzetta)

CR7 ha deciso così di agire per vie legali. Dybala invece ha trovato un accordo per il pagamento degli arretrati (circa 3 milioni)

Cristiano Ronaldo fa causa alla Juve.

Ricordate la questione stipendi-Juventus? Quella per cui la Juve è stata condannata in sede sportiva e ora è attesa dal processo penale? Ecco, non l’ha dimenticata nemmeno Cristiano Ronaldo, come scrive la Gazzetta.

E alla fine Cristiano Ronaldo, come previsto, si è rifatto vivo per battere cassa. La stella portoghese vuole i 19,9 milioni netti che deve ancora ricevere dalla Juventus per gli emolumenti dilazionati in epoca Covid (le due famose manovre stipendi). CR7, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, ha deciso così di agire per vie legali. Dybala, invece, ha trovato un accordo con la società bianconera per il pagamento degli arretrati (circa 3 milioni), rinunciando poi alla causa di indennizzo per il mancato prolungamento del contratto.

