Razzismo nella ginnastica irlandese: non danno la medaglia ad una piccola ginnasta perché nera (VIDEO)

Un grave episodio di razzismo è avvenuto l’anno scorso in Irlanda ed balzato alle cronache recenti grazie all’intervento di Simone Biles. Si tratta quindi di ginnastica. A parlarne è l’Irish Independent:

“Una giovane ragazza nera ha subito comportamenti razzisti durante una cerimonia di premiazione nella National Indoor Arena da un funzionario di Gymnastics Ireland. La famiglia della piccola ha ricevuto scuse formali dopo un processo di mediazione durato un anno. Un video della ragazzina girato alla presentazione di Dublino nel marzo 2022 è diventato virale online negli ultimi giorni e ha spinto Simone Biles, la grande della ginnastica americana, a esprimere solidarietà. Il video mostra la giovane ragazza, che vive a Leinster, con aria sconcertata e imbarazzata mentre l’ufficiale consegnava le medaglie a tutte le ginnaste tranne che a lei per aver partecipato all’evento“.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

Il video ha spezzato il cuore alla campionessa americana che su X (Twitter) ha scritto:

🩷 when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video 🩷

there is no room for racism in any sport or at all !!!!

