Raspadori: «Spalletti mi ha dato grande fiducia, in Nazionale mi ha fatto giocare punta centrale»

A Sky: «A Genova potevamo approcciare la partita in maniera diversa. mi metto sempre a disposizione, ho l’intelligenza di capire quelli che sono gli spazi»

Raspadori a Sky

«Frattesi è un bravissimo ragazzo, un grandissimo calciatore».

«Se non ho sorriso è perché abbiamo regalato un tempo al Genoa, avevamo tutte le carte in regola per esprimerci in maniera più brillante, lenti nel cercare le linee di passaggio, c’è stata la reazione, fare gol fa sempre piacere, potevamo approcciare la partita in maniera diversa, dobbiamo prendere le cose positive».

Costacurta: “Raspadori sa giocare a calcio. È uno dei più dotati. Giocare a calcio non è solo tirare o muoversi bene, sono pochi quelli che sanno a giocare a calcio”.

«Ringrazio Costacurta per le parole. Io sono cresciuto facendo l’attaccante centrale, ho sempre privilegiato quella posizione. Lì mi sento naturale, poi ho sempre ricoperto anche altri ruoli, mi metto sempre a disposizione, l’intelligenza di capire quelli che sono gli spazi».

Spalletti.

«È un aspetto importante quello di avermi dato grande fiducia, mi ha fatto giocare punta centrale ed era un po’ che non giocavo in questo ruolo. Ora comincia un periodo in cui si gioca molto spesso. Mercoledì si rigioca».

