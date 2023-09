Osimhen in arrivo all’hotel del Napoli e ignora Zielinski e Demme (VIDEO)

Il clima in casa Napoli è nerissimo. Ieri sera è scoppiato il caso Osimhen. Due video pubblicati (e poi cancellati) dal profilo ufficiale Tik Tok del Calcio Napoli hanno mandato su tutte le furie l’attaccante nigeriano. In uno Osimhen veniva preso in giro per il rigore sbagliato a Bologna, nel secondo Victor viene accostato a una noce di cocco.

Video ironici che però non sono piaciuti all’attaccante del Napoli e al suo procuratore che nella tarda serata di ieri ha pubblicato un comunicato con cui minacciava azioni legali:

«Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen».

Nonostante tutto, Garcia ha convocato l’attaccante per la partita contro l’Udinese. Doveva essere un segnale di distensione. Dagli ultimi video che circolano sui social, però, Osimhen non sembra aver sbollito la rabbia e la delusione. In un video si vede il negeriano entrare nell’albergo della squadra e salutare solo il team manager Santoro e ignorare Demme (che gli tende la mano per salutarlo), Zielinski e altri giocatori del Napoli:

