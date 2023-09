Nagelsmann ct della Germania fino agli Europei, la Federazione conferma la trattativa

Nagelsmann vicinissimo alla Nazionale tedesca, la Federazione conferma la trattativa. Lo riporta anche la Faz citando altre fonti come Bild e Kicker. La Federcalcio tedesca e il tecnico stanno chiudendo un accordo che li vedrà insieme fino agli Europei del 2024.

La Federcalcio tedesca (Dfb) ha apparentemente un candidato alla guida della Nazionale. Secondo le informazioni di “Bild” e “Kicker”, Julian Nagelsmann diventerà il nuovo allenatore della Nazionale. La Dfb e l’allenatore stanno negoziando una collaborazione fino agli Europei del 2024.

La Federcalcio tedesca ha annunciato che martedì il presidente della Dfb Bernd Neuendorf e Rudi Völler hanno avuto il loro primo incontro con Nagelsmann. Neuendorf ha spiegato: “La trattativa è ben avviata”.

Il tecnico succederà a Hansi Flick esonerato dopo la sconfitta casalinga contro il Giappone per 4-1.

Nagelsmann è stato licenziato dal Bayern lo scorso marzo durante una sosta per la Nazionale. Il suo attuale contratto con il Monaco dovrebbe essere rescisso e l’allenatore arriverebbe alla federazione a parametro zero.

Ricorda la Faz che dopo la sconfitta col Giappone si è parlato anche di Jürgen Klopp per la panchina della Germania, il tecnico è legato al Liverpool FC.

Nagelsmann non aveva ancora trovato un nuovo club. La questione economica era sul tavolo perché Nagelasmann guadagna bene al Bayern (7 milioni). Aggiungendo che un accordo tra la Dfb – in difficoltà finanziarie – e il Bayern sarebbe stato possibile.

