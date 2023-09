Per Nagelsmann 4 milioni per allenare la Germania sono pochi. Vuole il rinforzino dal Bayern (Kicker)

In Baviera guadagnava 7 milioni all’anno. Il club non ci pensa nemmeno a contribuire e chiede alla federazione i costi della rescissione

L’approdo di Julian Nagelsmann sulla panchina della nazionale tedesca si complica. Secondo quanto scrive il Kicker infatti, la Dfb, la Federcalcio tedesca avrebbe offerto al tecnico ex Bayern circa 4 milioni di euro di stipendio all’anno.

Tuttavia la proposta è parsa al tecnico un po’ bassa rispetto ai 7 milioni percepiti dal Bayern Monaco. Ma, forse nel rispetto di qualche usanza tedesca, piuttosto che chiedere un aumento alla Dfb, Nagelsmann ha chiesto una buona uscita al Bayern.

Ricordiamo che il Bayern ha dato la sua disponibilità a liberare a zero il tecnico ancora sotto contratto. L’unica, e forse lecita, richiesta dei bavaresi è di coprire le spese per la rescissione del contratto con il tecnico. Il club non ha alcuna intenzione di pagare ulteriori soldi Nagelsmann. Scrive il Kicker:

“I bavaresi vorrebbero semplicemente che la federazione coprisse i costi legati alla rescissione del contratto. Sulla carta Nagelsmann è quindi il candidato ideale, anche esistono dubbi all’interno della DFB. il Bayern non vuole essere il pollo da spennare. Nagelsmann esita a dire sì alla Dfb, perché la differenza salariale è troppo significativa tra quello che ha ricevuto al Bayern (7 milioni di euro/anno) e la proposta della sua federazione (4 milioni di euro/anno).

Come risarcimento, il suo entourage avrebbe preso in considerazione la possibilità di chiedere al Bayern un ulteriore risarcimento (una sorta di buonuscita, ndr). Rifiuto immediato da parte del Bayern. I bavaresi hanno accettato di liberare il loro allenatore e di non pretendere alcun compenso di trasferimento dalla federazione tedesca. Credono che spetti alla Dfb trovare da sola un accordo contrattuale con Nagelsmann“.

