Maguire, la mamma: «Gli insulti e le critiche a mio figlio sono vergognosi e inaccettabili per chiunque»

Sui social: «Capisco che nel mondo del calcio ci siano alti e bassi, aspetti positivi e negativi ma quello che Harry riceve va ben oltre il ‘calcio’».

«Totalmente inaccettabili». La madre di Harry Maguire definisce così gli insulti e i commenti rivolti al figlio durante la partita contro la Scozia, quando ha fatto anche un autogol. Il trattamento a cui è stato sottoposto Maguire, dichiara mamma Zoe, è «vergognoso».

Maguire è stato fischiato durante la partita amichevole in cui l’Inghilterra ha vinto 3-1 sulla Scozia, martedì, all’Hampden Park. Dopo essere entrato come sostituto nell’intervallo, Maguire è stato subissato immediatamente da fischi e insulti. Il difensore centrale del Manchester United ha segnato un autogol al 67′ in quella che era la sua terza partita della stagione. Anche nel tour estivo pre-campionato negli Stati Uniti Maguire era stato preso di mira dai tifosi.

In un post su Instagram, la madre di Maguire ha detto:

«Come mamma, vedere il livello di commenti negativi e offensivi che mio figlio sta ricevendo da alcuni tifosi, esperti e media è vergognoso e totalmente inaccettabile per qualsiasi percorso di vita, per non parlare di persone che lavorano. Ero lì sugli spalti ad Hampden, come al solito. Non è accettabile ciò che si è verificato. Capisco che nel mondo del calcio ci siano alti e bassi, aspetti positivi e negativi ma quello che Harry riceve va ben oltre il ‘calcio’. Per me vederlo passare quello che sta passando non va bene. Mi dispiacerebbe dover vedere altri genitori o giocatori affrontare una situazione simile in futuro. Harry ha un cuore enorme ed è un bene che sia mentalmente forte e possa gestirlo come altri potrebbero non essere in grado di fare. Non auguro a nessuno questo tipo di abuso».

Dopo la vittoria della Scozia, l’allenatore dell’Inghilterra, Gareth Southgate, parlato del trattamento riservato a Maguire come di uno scherzo, mentre Maguire ha dichiarato di essere sufficientemente attrezzato per gestire la situazione.

