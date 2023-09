La stampa francese: «Prima Kvara, poi Osimhen… Garcia ha già perso lo spogliatoio?»

Su Rmc Sport: “Criticatissimo dai tifosi, si avverte la frustrazione dei giocatori per un allenatore sempre più indebolito”

Prima Kvaratskhelia, poi Osimhen. “Cominciano a essere tanti…”, commenta Rmc Sport. L’eco delle difficoltà di Garcia è ovviamente rimbalzata anche in Francia, dove si chiedono: “Garcia ha già perso lo spogliatoio del Napoli?”.

“Nel Napoli crescono i momenti di tensione tra Rudi Garcia e i suoi giocatori – scrive Rmc – Una settimana fa, sul prato del Genoa (2-2), il tecnico francese (59 anni) sostituiva Khvicha Kvaratskhelia all’89’. Una decisione che il miglior giocatore della Serie A della scorsa stagione non ha capito. “Cosa stai facendo? Ma perché?”, ha chiesto il georgiano all’allenatore francese. Domenica nuovo dramma in tv internazionale con l’enorme rabbia dell’attaccante Victor Osimhen. Uno sbalzo d’umore che non è piaciuto al tecnico francese”.

In Francia riportano i commenti italiani, è quel doppio segnale pubblico – i due migliori giocatori, unici candidati al Pallone d’Oro che si rivoltano – è un segnale di palese disagio. Garcia viene descritto come “criticatissimo dalla tifoseria napoletana, non riesce a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori”. E soprattutto: “la rabbia di Osimhen potrebbe riflettere la frustrazione di uno spogliatoio sempre più fuori passo rispetto alla gestione del proprio allenatore. In ogni caso, questi disordini interni non fanno altro che aumentare la pressione attorno a un allenatore sempre più indebolito”.

