Juan Jesus, l’esito degli esami: il difensore potrebbe saltare diverse partite

Il report del Napoli rende noto che il difensore ha riscontrato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Non sono stati dichiarati i tempi di recupero.

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi 25 settembre. Tra le informazioni rese note ci sono anche i dettagli sugli infortunati:

“Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Rrahmani ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie. Allenamento personalizzato in campo per Gollini“.

Natan ha così fatto il suo esordio, con un Juan Jesus lasciato in panchina per le condizioni fisiche. Ora gli esami hanno confermato le cause del suo fermo e il difensore potrebbe saltare anche le prossime sfide di campionato contro Udinese e Lecce.

Lavori divisi anche in due gruppi distinti. Chi ha giocato a Bologna ha lavorato a parte:

“Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma mercoledì allo Stadio Maradona nel turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri, sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra”.

📌 La squadra è tornata in campo. 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/XByxEyiLOe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 25, 2023

