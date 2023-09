I Massive Attack: solidarietà a Osimhen, razzismo casuale e bullismo sono inaccettabili

I Massive Attack seguono molto da vicino il Napoli. Robert Del Naja è un grande tifoso azzurro e i due (DelNaja e Grant “Daddy G” Marshall) hanno preso una posizione dura nei confronti dei video Tik Tok del Napoli, video tacciati di razzismo e che deridono Victor per il rigore sbagliato.

Razzismo casuale + bullismo sono comportamenti inaccettabili da parte di qualsiasi datore di lavoro, istituzione o club sportivo. Sarebbe un insulto per ogni tifoso e giocatore del Napoli se il ricordo della recente stagione storica – ispirata da Osimhen – fosse deformato da questa imbarazzante e insultante spazzatura. Solidarietà a Victor.

Casual racism + bullying are unacceptable behaviours from any employer, institution or sports club. It would be an insult to every #Napoli fan & player if the memory of the recent historic season – inspired by @victorosimhen9 – was warped by this embarrassing, insulting garbage.

