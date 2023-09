Garcia: «Ho parlato con Kvara. Ha voglia di tornare a segnare, ma deve stare tranquillo»

In conferenza: «Non deve pensarci. Sarebbe già molto buono se facesse un assist come col Sassuolo»

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato in conferenza prima della sfida di Champions contro il Braga tornando sul capitolo Kvara che ha acceso le critiche di molti dopo le sostituzioni effettuate nelle ultime gare e sopratutto il gesto si perplessità dell’attaccante georgiano dopo la sostituzione a Genova

«Kvara invece è stato frenato durante la preparazione da un infortunio, ha saltato la prima partita, la seconda solo nel secondo tempo. Poi ci ho parlato perché io lo voglio tranquillo, deve essere decisivo. Non segna da un po’. Ha una gran voglia di tornare a fare bene e segnare, ma non deve pensarci, avere sempre il piacere di giocare. Sarebbe già molto buono se facesse un assist come col Sassuolo. Domani si gioca la Champions, il sogno di tutti noi, vogliamo andare il più lontano possibile. Queste serate sono fatte anche per i grandi calciatori e Khvicha ne è uno»

