Kvara a Garcia dopo il cambio: “Ma cosa fai?”  (VIDEO)

Il tecnico però andato è andato personalmente ad abbracciare il georgiano in panchina dopo che si era seduto.

Kvaratskhelia contro Garcia. Dopo il cambio contro la Lazio, ancora una volta il tecnico francese toglie Kvicha Kvaratskhelia durante il forcing finale e inserisce Alessio Zerbin. Il georgiano però si sorprende quando al novantesimo è costretto ad uscire per far posto non a Simeone, non a Lindstrom, ma a Zerbin.

L’attaccante del Napoli è stato ripreso dalle telecamere con. un gesto abbastanza chiaro. “Ma cosa fai?” rivolgendosi all’allenatore del Napoli che i tifosi vorrebbero già via da Napoli

Il tecnico però andato è andato personalmente ad abbracciare il georgiano in panchina dopo che si era seduto.

Kvaratskhelia non molto d’accordo sul cambio, direi giustamente. pic.twitter.com/zaaithOalh — I Gigi 78 I (@Vicidominus) September 16, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata