Christillin: «Tra Uefa e Juventus è tornata la pace, i rapporti sono ottimi»

A TvPlay: «Una Champions League paneuropea ed asiatica mi sembra difficile ad ora, ma in futuro mai dire mai»

Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel consiglio della Fifa, nonché personaggio molto vicino alla famiglia Agnelli e alla Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TvPlay in merito alla situazione del club bianconero dopo l’esclusione dalla Conference League. Christillin ha parlato di pace fatta tra la Juventus e la Uefa.

«È tornata la pace con la Juve? Assolutamente, i rapporti sono ottimi. Il presidente Ferrero è stato a Nyon e ha ricevuto grande stima da parte della Uefa, quindi è tutto risolto».

La Christillin ha parlato anche della possibilità che le squadre dell’Arabia Saudita entrino in Champions League:

«Non posso rispondere io, Ceferin lo ha escluso fin qui. E’ stato molto chiaro. Con il nuovo format ci sarà un aumento consistente del montepremi. Il calcio europeo è ancora la fucina culturale ed economica. Ovviamente massimo rispetto per quanto sta accadendo in Arabia Saudita, dove stanno promuovendo questo sport. In occasione della Supercoppa Spagnola fu invitata una commissione per vedere la condizione degli stadi e devo dire che c’erano già stati dei passi in avanti. Una Champions League paneuropea ed asiatica mi sembra difficile ad ora, ma in futuro mai dire mai».

