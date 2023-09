Ceferin: «Processare Rubiales per un bacio è illogico»

Il presidente della Uefa ha criticato l’atteggiamento di Rubiales, ma ha finito per definire “illogica” l’accusa di violenza sessuale

Il presidente della Uefa Ceferin, intervistato dal sito sloveno N1 è tornato su diversi temi tra cui quello della SuperLega «La Superlega è stato sicuraemente uno degli eventi più importanti per il calcio, lo dicono tutti. Il calcio non sarebbe più lo stesso se non avessimo fermato questo progetto, questa idea folle»

«Non vedo alcuna possibilità per questa idea, almeno nei prossimi 20 o 30 anni. Quello che succederà dopo è davvero difficile da prevedere. Ho già detto a l’Équipe che chi afferma che la Champions League sia in qualche modo simile a una Superlega non conosce o non vuole conoscere il calcio. Nella Champions League, ogni Paese ha la possibilità di far qualificare il suo campione. Attualmente, partecipano 32 squadre, ma nella prossima stagione saranno 36. Quindi si stanno aprendo altri quattro posti»

Poi è passato al caso Rubiales e ha definito ” illogico ” che il sistema giudiziario spagnolo lo processi per il bacio a Jenni Hermoso.

«Ciò che ha fatto Rubiales è stato inappropriato e incomprensibile. Ma quando ho letto che il suo atteggiamento era considerato un reato grave… Come avvocato, questo mi sembra del tutto illogico “

Ricordiamo che la Fifa ha prima sospeso Rubiales per 90 giorni e dopo aperto un procedimento nei suoi confronti e la Commissione Disciplinare sta indagando sulla violazione dell’articolo 13 del proprio regolamento, intitolato “Comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play”.

La Uefa invece, fino ad ora, non ha avviato alcun procedimento contro il massimo dirigente della Federazione spagnola, già dimesso.

Ceferin in definitiva ha criticato l’atteggiamento di Rubiales, ma ha finito per definire “illogica” l’accusa di violenza sessuale mossa contro di lui dalla Procura ed ingigantita dalla stampa

«La stampa ha portato questa storia a questo livello di importanza attraverso i media»

