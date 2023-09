Abbiamo visto NATAN! È entrato per spazzare tutto quello che gli capitava

Abbiamo vinto e questo conta. Anche se abbiamo preso il quarto gol fotocopia in cinque partite. Lobotka trasfornato da Iniesta a Blasi

😫 La faccia di quelli che fine a tre mesi fa guardavano la propria squadra come una fuoriserie lanciata a mille all’ora sulla strada dell’impossibile, ed ora si ritrovano in coda, dietro ad una panda guidata da un anziano con il cappello. SBRAGATI

🥹 Il Braga fa di tutto per dirci che siamo i più forti. Osi e Kvara provano a dimostrarlo. Amir ci lascia soli con Juan Jesus. La traversa, il miracolo sulla linea, il gol di GioGio. Il primo tempo ci dice che meritiamo noi e il Capitano sfonda la porta. C’è luce o forse è solo un raggio di riflesso.

🧐 Meret ad un certo punto sembrava il padrone di casa ad una festa di compleanno che si trova a gestire gli imbucati. ” Ma tutta sta gente qua dentro ma chi li fa entrare?” Menomale che sono stati educati hanno preso solo un dolcino. Il Napoli non difende né a uomo né a zona, il Napoli guarda e prega che gli attaccanti siano sempre quelli del Braga.

🤨 Loro non avevano alcuna intenzione di provare a capire come fare per impensierirci allora Garcia svuota le fasce laterali, lascia Anguissa solo e trasforma Lobotka da Iniesta in Blasi e aspettiamo che arrivino a farci male. Bruma segna con Juan Jesus a tre metri.

😅La giostra ci regala il fiocco. Piotr colpisce il difensore e ci toglie dai guai. Poi però passiamo a cinque dietro e ci regaliamo una escape room di quelle fatte bene, con brivido e sofferenza. Pizzi prende il palo, noi acqua e zucchero.

😍 Abbiamo visto NATAN! E’ entrato per spazzare tutto quello che gli capitava. Incredibile, siamo passati dall’essere una compagnia teatrale da palcoscenici d’elite a corteo di Viva il Parroco in pellegrinaggio a Fatima

👊Abbiamo vinto e questo conta. Abbiamo preso il quarto gol fotocopia in cinque partite. Continuiamo a pretendere di voler attendere gli avversari, quando siamo una macchina costruita per schiacciarli. Abbiamo vinto e questo conta ma siamo senza ritmo, senza gioco, senza certezze tranne la forza dei singoli.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️

Pagelle tifose

Meret 6,5

Di Lorenzo 7

Rrahamani s.v. (Ostigard 5)

J.Jesus 5

Olivera 6

Lobotka 6

Anguissa 5.5

Zielinski 6,5 (Natan s.v)

Kvara 6 (Elmas 5)

Politano 6 (Raspadori 5)

Osimhen 6 (Simeone S.V)

Garcia 5,5

