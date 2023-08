Il capo del governo spagnolo Pedro Sánchez: «Il bacio di Rubiales è un gesto inaccettabile»

Dopo aver incontrato le calciatrici: «Penso che le scuse che ha presentato non siano state sufficienti, credo addirittura che non siano adeguate»

Il capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez ha ricevuto questa mattina le calciatrici campioni del mondo alla Moncloa.

Prima di parlare delle polemiche riguardo all’oramai celebre bacio del presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, si è congratulato con le giocatrici che “hanno fatto tutto per vincere” con un sorriso disegnato sul viso.

poi a proposito del bacio

«Ci sono stati comportamenti come quello del signor Rubiales che affermano che nel nostro Paese c’è ancora molta strada da fare in termini di uguaglianza e rispetto in questa parificazione dei diritti tra donne e uomini»

Jenni Hermoso, Sánchez ha definito quello di Rubiales come “un gesto inaccettabile” e ha indicato che il presidente della Rfef dovrà “continuare continuare a chiarire ciò che è stato visto”.

«Penso che le scuse che ha presentato non siano state sufficienti, credo addirittura che non siano adeguate», ha fatto riferimento alle scuse condivise in rete.

ilnapolista © riproduzione riservata