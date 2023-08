Rubiales alla fine si scusa: «Il bacio? Gesto equivocato, non c’era malizia ma si è creato un putiferio»

In un video sui social: «Per noi è stato un gesto fatto in buona fede, una cosa naturale ma all’esterno non è stato così quindi chiedo scusa»

Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, fa dietrofront rispetto alle ultime dichiarazioni diffuse sul bacio “rubato” (per usare un eufemismo) alla campionessa del mondo Jenni Hermoso.

Nelle precedenti dichiarazioni, Rubiales aveva risposto alle polemiche attaccando chi lo sta accusando di un comportamento maschilista e violento:

«È un piccolo gesto tra due amici che stanno celebrando qualcosa… Non rispondiamo agli stronzi. Con tutto quello che è successo, ancora più stronzi e idioti… Grazie, ma no grazie. Non diamo importanza a questi, vogliamo goderci il momento e non voglio rispondere a tutti questi idioti che non sanno vedere il positivo. Questo è un gesto senza cattive intenzioni. Se ci sono idioti, che continuino ad essere idioti».

El Chirniguito Tv però ha diffuso un video messaggio del presidente federale in cui cambia nettamente tono e chiede scusa sia alla Hermoso si a chi si fosse sentita offesa da quel gesto:

«Sicuramente il mio gesto è stato equivocato, devo riconoscerlo. È stato un gesto fatto in buona fede, non c’era malizia in un momento di massima eccitazione. Noi, dall’interno, lo abbiamo visto come una cosa naturale, all’esterno si è creato un putiferio. Adesso non ho altra scelta che scusarmi con quelle sono persone che si sono sentite danneggiate. Imparerò da questo, ho capito che quando uno è presidente di un’istituzione così importante come la federazione, deve essere più attento nelle cerimonie e in situazi0ni come quella di ieri».

🇪🇦🙏 RUBIALES pide PERDÓN tras su beso a Jenni Hermoso: 😔 “Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer”. 🗨️ “Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo”. pic.twitter.com/K2HHo0ZxJz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2023

Anche la stessa Hermoso non ha voluto approfondire il tema e ha anzi assicurato che si tratta di un gesto del tutto innocente:

«Questo rimarrà un aneddoto, in realtà non andrà oltre. È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo dopo l’immensa gioia della vittoria della Coppa del Mondo».

