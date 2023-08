Neymar paperone d’Arabia: più di 120 milioni di stipendio e 400 milioni di benefit (Footmercato)

Un aereo privato, una casa dove vivrà insieme a compagna (in Arabia è vietato) e staff, 80mila euro per ogni vittoria e 500mila per storie e post sui social

Footmercato svela i benefici di Neymar all’Al-Hilal. Il suo trasferimento milionario ha fatto le fortune del Psg, ma ne hanno giovato anche le sue tasche e non poco. Secondo il portale di informazione sportivo i guadagni complessivi del brasiliano potrebbero superare i 400 milioni di euro.

La volontà di Neymar era quella di andare al Barça ma gli hanno chiuso la porta in primis Xavi e Deco. Così, dopo timidi tentativi da parte della Mls, del Chelsea (Pochettino non avrebbe gradito la sua presenza) e del Manchester United, l’Al-Hilal si è infilato nella trattativa.

“Il brasiliano firmerà per due stagioni. Parliamo di una cifra di 100 milioni di euro. Fonti vicine al club saudita ci hanno detto che potrebbe salire a 120 milioni di euro con i bonus. Per quanto riguarda lo stipendio del nazionale brasiliano, aveva chiesto di percepire un compenso simile o quasi a quello di Karim Benzema (200 milioni di euro annui) oltre che di avere il controllo sui suoi diritti d’immagini“.

Un po’ come nel film Aladdin, Neymar ha sfregato la lampada e i suoi desideri sono diventati realtà:

“Riceverà tra i 300 ei 400 milioni di euro distribuiti per tutta la durata del suo contratto. Oltre allo stipendio, Neymar avrà grandi benefit in Arabia Saudita. Avrà a disposizione un aereo privato come CR7. Come il portoghese, anche lui potrà vivere con la compagna Bruna Biancardi anche se non sono sposati. Ciò sarà tollerato sebbene sia proibito in Arabia Saudita. Neymar avrà a sua disposizione anche una casa enorme per lui e per lo staff che lo segue. Per ogni vittoria di Al-Hilal, l’ex Barça intascherà circa 80.000 euro. Guadagnerà anche circa 500.000 euro per ogni storia o post pubblicato sui suoi social personali dove promuove l’Arabia Saudita“.

Forse sarebbe il caso di iniziare a pensare di prendere un areo, atterrare a Gedda con un pallone in braccio e iniziare a palleggiare appena fuori l’aeroporto.

ilnapolista © riproduzione riservata