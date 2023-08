Neymar ha le ore contate al Psg, c’è un accordo di principio con l’Al-Hilal (Rmc Sport)

L’incontro tra il brasiliano, Campos ed Enrique ha accelerato le cose. C’è anche l’ipotesi prestito di un anno al Barça dall’Arabia Saudita

Secondo Rmc Sport, Neymar lascerà il Psg molto presto. Società e giocatore sono d’accordo quasi su tutto e sul brasiliano ci sarebbe un’altra squadra saudita. Il sito francese riporta di un accordo con l’Al-Hilal.

L’indiscrezione rilanciata da Rmc Sport riguarda un incontro tra giocatore e dirigenza parigina, nelle persone di Luis Enrique e Luis Campos. Entrambi hanno spiegato a Neymar che il club non contava più su di lui:

“L’elemento che avrà accelerato tutto è questa discussione rivelata da Rmc Sport durante la quale Luis Enrique e Luis Campos hanno spiegato al giocatore che il Psg non contava più su di lui in questa stagione: un modo di dire che doveva trovarsi un nuovo club. Psg e Al-Hilal hanno concordato e Neymar ha dato l’ok in linea di principio per unirsi al club della Saudi Pro League. Il club saudita attende un sì definitivo ma tutti sono fiduciosi. Il brasiliano ha avuto diversi richieste in questi ultimi giorni, soprattutto in Mls, ma il club saudita era più che una pista calda. Tutto si è mosso velocemente nelle ultime ore. Nessun importo è ancora filtrato“.

Sullo sfondo c’è però ancora il Barça. La dirigenza blaugrana sarebbe felice di accogliere una seconda volta l’asso del Brasile, Xavi un po’ meno. Anche per questo motivo una possibile, ma complicata, soluzione potrebbe essere il prestito di un anno dall’Al-Hilal:

“Ma la formula resta da determinare: data la sua situazione finanziaria, il Barça ha pochissimo budget e potrebbe quindi essere sedotto dall’opzione di un prestito di un anno dall’Al-Hilal“.

La notizia oltre Neymar riguarda la rivoluzione di Parigi. Un’era è praticamente finiti con il brasiliano insieme a Verratti e Mbappé che di fatto non fanno più parte della squadra. I campioni di Francia dovranno costruire una nuova squadra senza fenomeni strapagati nella rosa allenata da Enrique.

