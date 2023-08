Napoli: avviate le trattative per il rinnovo di Politano (Nicolò Schira)

L’italiano ha lo stesso procuratore di Mario Rui, Mario Giuffredi, il quale sta lavorando al prolungamento fino al 2026

Continua il giro dei rinnovi in casa Napoli. In ordine di tempo l’ultimo è quello di Mario Rui, a un passo dal prolungamento fino al 2026. L’altro azzurro che potrebbe allungare il proprio contratto con il club di De Laurentiis è Politano.

A scriverlo è Nicolò Schira su Twitter secondo cui l’agente Mario Giuffredi sta iniziando le trattative di rinnovo per l’esterno d’attacco:

“Trattative in corso per il prolungamento del contratto di Matteo Politano con il Napoli fino al 2026“.

🚨 Excl. – Talks in progress for Matteo #Politano’s contract extension with #Napoli until 2026. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 11, 2023

Giuffredi è lo stesso agende che, dopo le complicazione nel rinnovo con Mario Rui, si era spinto a dichiarare che al Napoli l’ambiente stesse diventando peggiore a causa dei giocatori scotenti:

«Mario Rui vuole continuare a Napoli: è sempre stato il suo desiderio. Abbiamo chiesto di allungare il contratto di un anno anche accettando una piccola riduzione sui due anni dell’ingaggio già in essere. Avevo comunicato al presidente intenzioni ed esigenze di Mario Rui. Aspetti che De Laurentiis diverse volte si è reso disponibile ad accontentare. Nei fatti, non è andata assolutamente così. Ho comunicato io al presidente e Mario Rui al mister che se dovesse arrivare un’eventuale proposta chiederemo la cessione. Se non dovesse arrivare un progetto convincente allora rimarremo e ci sarà un ulteriore giocatore scontento nella squadra degli scontenti».

ilnapolista © riproduzione riservata