Manchester United, disgustoso il ritorno in squadra di Greenwood (accusato di stupro) – The Athletic

“È un uomo libero non perché innocente, ma perché il caso non è mai arrivato in tribunale”. Non ha mai negato che sia sua la voce in un audio incriminato

The Athletic si scaglia senza mezzi termini contro la scelta del Manchester United di reintegrare Mason Greewood in squadra. La scelta era già nell’aria da diverso tempo ma comunque vederlo ancora con la maglia dei Reds è “una realtà difficile da digerire“.

Lo scrive Sarah Shephard che aggiunge come dal gennaio 2022, mese in cui il calciatore è stato arrestato per stupro, aggressione e altre gravi accuse, non c’è ancora stato alcun processo. Anzi le indagini sono state sospese:

“Favorire il ritorno di Greenwood in squadra gli darebbe l’opportunità di ricostruire la sua carriera e il suo status di calciatore della Premier League. Gli dà la possibilità di diventare un eroe per ragazzi e ragazze troppo giovani per capire le ragioni della sua assenza per 18 mesi; che amano semplicemente lo United e chiunque indossi la maglia, specialmente se vincono le partite. Si trasmette il messaggio secondo cui se sei una risorsa preziosa che ha il potenziale per portare denaro e successo al club, o un giocatore con un talento al di sopra della media, allora tutto il resto è irrilevante. Al Manchester United questo sembra semplicemente non importare“.

Nell’articolo, la Shephard non usa mezzi termini e ricorda gli audio diffusi suoi social nei quali si sente una voce (molto probabilmente quella di Greewood) essere molto esplicito nelle sue intenzioni con la vittima:

“Più le immagini e l’audio rilasciati sui social media nel gennaio 2022 si allontanano dallo specchietto retrovisore (un modo per dire che saranno facilmente dimenticati, ndr), più facile sarà per alcuni sorvolare sull’orribile voce dell’uomo, che si dice sia Greenwood, che dice: «Io ti fotterò, idiota. Non mi importa se vuoi fare sesso con me. Mi senti?»“.

Non dicono il vero i diversi commentatori che nelle principali emittenti televisive sostengono l’innocenza del giovane calciatore. Questo perché i tribunali non hanno ancora esaminato il caso e non hanno emesso alcuna sentenza:

“Greenwood è un uomo libero non perché è stato dichiarato innocente, ma perché il caso non è mai arrivato in tribunale. In parte, ciò è dovuto al fatto che sono emerse nuove prove e i testimoni chiave hanno ritirato la loro collaborazione. Greenwood ha negato tutte le accuse contro di lui, ma non ha mai negato che sia la sua voce in quelle clip. Comunque il Manchester United scelga di giustificarlo, non troverà mai le parole giuste per spiegare ciò che abbiamo visto e sentito. Perché semplicemente non esistono“.

