Luis Enrique: «Mbappé? Spero che società e giocatore trovino un accordo»

In conferenza: «Per quanto riguarda Marco Verratti e Neymar, le mie decisioni vi chiariranno la mia opinione in modo molto preciso».

L’allenatore del Psg, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa. Con la questione Mbappé e il braccio di ferro con Al-Khelaifi, la presenza di altri indesiderabili in squadra e la precaria situazione del consigliere sportivo Campos la sua panchina è una delle meno serene d’Europa. Domani alle 21 il Psg giocherà la prima partita di campionato con il Lorient.

«È stata un’ottima settimana di lavoro. Per quanto riguarda il Lorient, è una squadra di alto livello. Abbiamo visto la scorsa stagione che sono stati in grado di metterci in difficoltà».

