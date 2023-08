L’Inter rinuncia all’acquisto di Samardzic

Niente più Samardzic per l’Inter. Il club nerazzurro rinuncia ufficialmente all’acquisto del centrocampista dell’Udinese dopo i tira e molla con il suo entourage. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

“L’Inter rinuncia all’acquisto di Lamar Samardzic. Nerazzurri infastiditi dall’entourage del classe 2002 che ha cambiato le carte in tavola dopo gli accordi raggiunti tra le parti”.

Nicolò Schira:

“L’accordo di Lazar Samardzic con l’Inter è saltato. Nessun accordo oggi nell’ultima telefonata con il padre-procuratore. I nerazzurri hanno deciso di partire alle trattative per l’ingaggio del centrocampista. Stefano Sensi resterà all’Inter per completare la rosa dei centrocampisti”.

Lazar #Samardzic ’s deal to #Inter is off. No agreement today in the last call with his father-agent. Nerazzurri have decided to leave to talks to sign the midfielder. Stefano #Sensi will stay at Inter to complete midfielders’ roster. #transfers

Fabrizio Romano:

“Lazar Samardzic e Inter affare crollato in questa fase. I negoziati sono interrotti nonostante un accordo raggiunto la scorsa settimana e le visite mediche completate. Samardzic tornerà ufficialmente all’Udinese”.

Lazar Samardzić & Inter deal, collapsed at this stage. Negotiations are now off despite an agreement reached last week and also medical tests completed. 🚨⛔️

Samardzić will now formally return to Udinese.

