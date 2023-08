La politica dei vasi comunicanti tra Bari e Napoli dei De Laurentiis (Gazzetta)

Dopo il portiere Caprile, acquistato dal Napoli e poi girato in prestito all’Empoli, l’operazione è stata ripetuta con Cheddira girato al Frosinone

Da ieri Cheddira è andato in prestito al Frosinone. Ma non è stato prestato dal Bari di De Laurentiis al Frosinone. No. È stato prima acquistato dal Napoli sempre di De Laurentiis, con tanto di tweet sull’account del club e comunicato ufficiale, e poi girato in prestito ai ciociari che sabato hanno fatto da onesti sparring partner con i campioni d’Italia.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

prosegue la politica dei vasi comunicanti col Bari – che alla piazza pugliese non va proprio giù -: dopo il portiere Caprile prelevato e poi girato in prestito all’Empoli, ripetuta l’operazione sul marocchino Cheddira, che giocherà in Serie A con la maglia del Frosinone. Così è (se vi pare).

Questo il testo del comunicato:

La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Walid Cheddira dalla SSC Bari. Il calciatore, in data odierna, è stato trasferito al Frosinone Calcio con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024.

📌 Cheddira è un giocatore del Napoli. Si trasferirà in prestito al Frosinone. 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/WJLZ8gNHvK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 20, 2023

