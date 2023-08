Kane è un giocatore del Bayern, Hainer: «Trattativa che ha richiesto tenacia e perseveranza»

Il giocatore potrebbe già giocare la Supercoppa di Germania questa sera. Su Instagram ha salutato il Tottenham: «Sarai sempre nel mio cuore»

Harry Kane è il nuovo attaccante del Bayern Monaco. Adesso è ufficiale. Dopo una trattativa che si trascina da almeno due mesi, i bavaresi sono riusciti a strappare a Daniel Levy, presidente del Tottenham, il suo capitano per la modica cifra di 120 milioni di euro (compresi i bonus). L’ufficialità è arrivata questa mattina attraverso un video pubblicato sui canali social del club tedesco. L’inglese potrebbe già giocare nella Supercoppa di Germania di questa sera contro il Lipsia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Bayern (@fcbayern)

Kane, dopo l’ufficialità del Bayern, ha tenuto a ringraziare il Tottenham e tutti i tifosi inglesi, anche lui su Instagram:

«Difficile esprimermi a parole per salutare un club e tifosi che hanno fatto tanto per me nella mia carriera. Sarai sempre nel mio cuore. Grazie Tottenham, grazie tifosi del Tottenham».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harry Kane (@harrykane)

Infine anche il Bayern ha detto la sua sulla trattativa estenuante con il Tottenham. Di seguito le parole del presidente dei bavaresi, Herbert Hainer:

«Felici per questo acquisto, è stata una trattativa che ha richiesto tenacia e perseveranza, grazie a tutti quelli che hanno lavorato. Kane rafforzerà non solo il Bayern, sarà un colpo per l’intera Bundesliga» .

E’ arrivata anche la lettera di Levy di ringraziamento per Kane:

“Per un lungo periodo di tempo, abbiamo cercato di coinvolgere Harry e i suoi rappresentanti in varie forme per estendere il contratto, sia a breve che a lungo termine. Tuttavia, Harry era deciso a voler intraprendere una nuova sfida e che non avrebbe firmato un nuovo contratto questa estate. Pertanto, abbiamo accettato a malincuore il suo trasferimento. Abbiamo visto un prodotto della nostra academy diventare uno dei migliori giocatori ad aver indossato la maglia degli Spurs e uno dei migliori attaccanti del mondo. E ‘ stato un viaggio davvero straordinario. Durante i suoi 19 anni al club, Harry è stato un professionista esemplare, dentro e fuori dal campo, e un’ispirazione per i giovani giocatori che sognano di seguire le sue orme. Vorrei ringraziare Harry per tutto quello che ha fatto per noi. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro. Inutile dire che è sempre il benvenuto. È un membro molto amato e apprezzato della famiglia Spurs, per sempre nella nostra storia”.

ilnapolista © riproduzione riservata