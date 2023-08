Il Tottenham libera Kane: è diretto in Germania dove farà già oggi le visite mediche (Bbc)

Il calciatore ha ricevuto il via libera da parte degli Spurs, confermate le visite mediche con i bavaresi e presentazione già oggi

Secondo quanto rivela la Bbc, Harry Kane è ormai un ex giocatore del Tottenham. Questa mattina era già in aeroporto pronto a prendere un areo in direzione Germania. Poi lo stop degli Spurs e lo stallo. Adesso il nazionale inglese ha il via libera e sosterrà le visite mediche oggi pomeriggio.

Domani sera il Bayern Monaco giocherà la Supercoppa di Germania contro il Lipsia.

“Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane sottoporrà le visite mediche con il Bayern Monaco dopo aver ricevuto il permesso dal Tottenham di recarsi in Germania. A meno di ulteriori problemi imprevisti, il trasferimento di Kane sarà completato in tempo per iniziare la Bundesliga la prossima settimana. L’attaccante voleva una decisione sul suo futuro prima dell’inizio della stagione, ma il Bayern ha impiegato gran parte dell’estate per raggiungere l’accordo con il presidente degli Spurs, Daniel Levy”.

La conferma anche di Sky Uk:

“Kane avrebbe dovuto prendere un volo per Monaco già questa mattina, ma il Tottenham lo ha bloccato. Così è andato in una casa di famiglia vicino all’aeroporto in attesa del permesso per concludere l’affare. Nonostante le indiscrezioni che il Tottenham stesse cercando di apportare modifiche all’ultimo minuto all’accordo, ha affermato che il loro accordo con il Bayern Monaco rimane in vigore e non è cambiato. Ora Kane si recherà in Germania più tardi venerdì per completare il suo trasferimento con un accordo iniziale di 86 milioni di sterline, con componenti aggiuntivi che porteranno il prezzo vicino a 100 milioni di sterline, che è una cifra record per il Bayern Monaco e la Bundesliga“.

Questa mattina, secondo quanto riferito da Sky Sport Uk, Harry Kane è stato bloccato dal Tottenham mentre era all’aeroporto in procinto di partire per Monaco. Il club inglese ha provato a rinegoziare il trasferimento al Bayern, accettato ieri. In Germania speravano di annunciare Kane già in mattinata e di presentarlo poi ufficialmente prima della Supercoppa tedesca di domani.

