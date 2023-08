Il Consiglio di Stato sta analizzando la denuncia dell’Assoallenatori contro Rubiales

As scrive che dopo le accuse del capo del Governo spagnolo ora si aspetta che il Consiglio decida di inoltrare la denuncia al Tribunale Amministrativo dello Sport

Il bacio di Luis Rubiales a Jennifer Hermoso durante la consegna delle medaglie della Coppa del Mondo femminile non è stato dimenticato. Oggi anche Pedro Sánchez, presidente del governo, è stato categorico sull’atteggiamento del presidente della Rfef: «Le scuse non sono sufficienti».

In più, secondo do quanto riporta As, il Governo, attraverso il Consigli Superiore dello Stato, sta studiando la denuncia presentata da Miguel Ángel Galán presidente dell’Assoallenatori spagnola (CENAFE).

“Nella mia qualità di allenatore nazionale di terzo livello affiliato alla Rfef, ho denunciato Luis Rubiales Bejar per violazione della legge 39/2022 dello sport per l’atto sessista del bacio sulla bocca di Rubiales verso Jennifer alla consegna del trofeo della Coppa del Mondo femminile 2023”, ha scritto Galán all’inizio della sua denuncia. E continua: “Secondo la Disp. Finale 1ª di detta legge, “Si tratta di un atto sessista intollerabile nello sport”. Spetta quindi al Consiglio Superiore dello Sport trasferire la mia denuncia al Tribunale Amministrativo dello Sport per indagare sulla portata dell’atto regolato dalla nuova legge sullo sport”

Il quotidiano spiega che a questo punto, dopo la presa di posizione di Sanchez, gli occhi sono puntati sul Consiglio Superiore dello Stato, che dovrà decidere se dare corso alla denuncia. Per ora, Galán è anche a conoscenza del fatto che la denuncia è nelle mani del Dipartimento di Integrità della Federazione, che dovrà analizzarla.

