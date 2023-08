Difensore centrale, l’ultima idea del Napoli è Natan del Bragantino (Sky)

Sono in corso i contatti tra i club per capire i costi dell’operazione. Per Sky il brasiliano è valutato tra i 10 e gli 11 milioni di euro.

Con la cessione di Kim, il Napoli deve trovare un sostituto degno nel ruolo di difensore centrale. Il nome che gli azzurri vorrebbero portare in Italia è Natan. Secondo Sky Sport:

“L’ultima concreta idea per sostituire Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco, nella rosa azzurra porta in Brasile, in casa Bragantino. Il Napoli infatti ha individuato nel difensore centrale di piede mancino Natan, classe 2001, il profilo giusto da provare a regalare a Rudi Garcia in questa sessione di calciomercato. Avviati i contatti con il club brasiliano (che fa parte della galassia Red Bull) per cercare di capire costi e fattibilità dell’operazione, ma il giocatore piace molto agli uomini mercato azzurri”.

Alto un metro e ottantotto e dotato di grande fisico, può essere considerato un ottimo innesto anche per la costruzione dal basso. In passato è stato cercato anche della Roma e vanta 26 presenze con il suo club.

Secondo Sky, il difensore brasiliano viene valutato tra i 10 e gli 11 milioni di euro, ma è il solo prezzo del cartellino. Non sono specificate eventuali commissioni o ulteriori costi.

Napoli have opened talks for Brazilian CB Natan from Bragantino. Clubs are discussing about conditions of the deal, per @SkySport 🔵🇧🇷 #Napoli

Natan, one of the main options for new centre back to replace Kim Min Jae. pic.twitter.com/k23lcnNJ6l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023