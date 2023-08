Caicedo al Chelsea è la cessione più costosa della storia della Premier League

Caicedo è diventato il giocatore più costoso della storia della Premier League. Lascia il Brighton di De Zerbi per andare a giocare al Chelsea, club che lo ha acquisito per la bellezza di 133 milioni di sterline. Supera così il valore che aveva raggiunto Declan Rice, che era stato acquistato di recente dall’Arsenal, dopo che i Gunners avevano versato 116 milioni di sterline nelle casse degli Hammers.

Il Chelsea, inoltre, ha battuto la concorrenza del Liverpool, un altro grande club che lavorava per cercare di arrivare a Caicedo. Nonostante anche i reds fossero disposti ad arrivare alla stessa cifra del Chelsea, il numero 25 del Brighton ha fatto la sua scelta.

Fabrizio Romano riporta le prime parole del nuovo acquisto dei Blues:

«Sono così felice di unirmi al Chelsea! Sono così entusiasta di essere in questo grande club e non ho dovuto pensarci due volte quando mi hanno chiamato. Ho solo voluto firmare per questo club, è un desiderio che diventa realtà essere qui e non vedo l’ora di iniziare».

Moisés Caicedo: “I am so happy to join Chelsea! I am so excited to be here at this big club and I didn’t have to think twice when Chelsea called me”. 🔵🇪🇨

“I just knew I wanted to sign for this club, Chelsea”.

“It’s a dream come true to be here and I can’t wait”. pic.twitter.com/RIFdXbQCIh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023