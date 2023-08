Il Liverpool prende Caicedo per 130 milioni, e sui social se la prendono col moralizzatore Klopp

Nel 2016 quando lo United prese Pogba a 100 milioni disse che avrebbe lasciato il calcio. “Sta ancora là…”

Non sappiamo come si dica in inglese o in tedesco “non sputare in cielo che in faccia ti torna”, ma il concetto quello è: a Jurgen Klopp stanno rinfacciando delle sue dichiarazioni del 2016, di quando cioè moralizzava sul trasferimento da 100 milioni di sterline Paul Pogba al Manchester United. Disse, testualmente:

“Se prendi un giocatore per 100 milioni di sterline e si infortuna, allora tutto va a rotoli. Il giorno in cui questo sarà il calcio, io non lavorerò più, perché il gioco consiste nel giocare insieme”.

Il problema è che oggi il Liverpool di Klopp sta chiudendo l’acquisto record di Moises Caicedo dal Brighton per la modica cifra di 110 milioni di sterline (circa 130 milioni di euro). E lui è ancora al suo posto. Sui social non gliel’hanno fatta passare liscia.

Caicedo sarebbe il sesto giocatore più costoso della storia della Premier. Klopp nel 2016 diceva:

“Vuoi sempre avere il meglio, ma costruire il gruppo è necessario per avere successo. Non so esattamente quanti soldi potremmo spendere perché nessuno mi ha detto ‘No, non puoi farlo’. Ma se spendo soldi è perché sto cercando di costruire una squadra, una squadra vera”.

