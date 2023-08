Bayern Monaco, la Kane-mania ha oscurato giocatori inquieti e un allenatore insoddisfatto (Sueddeutsche)

Supercoppa di Germania persa 3-0 contro il Lipsia. Il quotidiano punge i bavaresi: “Olmo è uno per il quale potresti effettivamente pagare 100 milioni più bonus”

La Sueddeutsche racconta la prima partita di Kane scrivendo di Kane-Mania. La Supercoppa di Germania l’ha vinta il Lipsia ieri sera, ma alla gente non sembrava importare molto. Ciò che però il quotidiano non può fare a meno di notare è la straordinaria partita di Dani Olmo, per cui forse ha più senso spendere 100 milioni. Così come la confusione in cui versa il Bayern e un allenatore che non sa quale contromisure adottare.

Il Bayern ha anche iniziato bene il match. Tante azioni sprecate dai bavaresi sotto gli occhi dell’ex Tottenham che con lui in campo si sarebbero trasformate quasi sicuramente in gol:

“Un inizio di stagione disastroso. Harry Kane ha visto tutto dalla panchina e deve aver pensato tra sé: «ora staremmo 3-1 con me in campo». Beh, probabilmente non lo pensava nemmeno. Oltre ad essere fantastico, grandioso e unico, si dice anche che sia follemente modesto. Un’ora e un quarto prima dell’inizio della partita, Kane è entrato per la prima volta sul prato di Monaco e la gente era stupita che esistesse davvero“.

Una vena ironica descrivono tutto l’entusiasmo del Bayern per il loro nuovo attaccante che però non ha avuto modo di mostrare in campo quello che sa fare. Le parole di Tuchel a fine partita hanno spento qualsiasi entusiasmo per l’arrivo di Kane:

«È spaventoso. Non ho una soluzione ora, sono scioccato ed estremamente deluso. La discrepanza tra l’umore prima della partita e ciò che la squadra mostra poi in campo è palese, enorme. È inspiegabile al momento».

Continua la Sueddeutsche:

“All’inizio della partita, i giocatori del Bayern sembravano così stanchi come se avessero assistito personalmente Harry Kane nella firma del contratto alle due del mattino. L’1-0 iniziale dell’ottimo Olmo non ha risvegliato il Bayern, anzi l’ha turbato di più. Invece di colmare il divario, il Bayern ha continuato ad aumentarlo contro un Lipsia molto più allenato, un divario che è addirittura aumentato poco prima dell’intervallo – grazie a un gol spettacolare di Olmo, per il quale potresti effettivamente pagare 100 milioni più bonus. Il gioco di gambe con cui ha ingannato Matthijs de Ligt prima del 2-0 (44esimo) è stato così artistico che il difensore potrebbe anche non avere colpe“.

Ha sorpreso l’assenza dai titolari di Kim Min-Jae che ha comunque avuto il tempo di entrare in confidenza con l’ambiente bavarese a differenza dell’inglese. “Tra i titolari del Bayern mancavano 150 milioni, Kane 100, Kim 50“.

Il quotidiano tutto sommato assolve il Bayern che pure ha diverse colpe in questa Supercoppa.

“Inoltre, questa serata ha fornito molto materiale per i dibattiti interni: a una settimana prima dell’inizio della stagione si vedono giocatori inquieti e un allenatore insoddisfatto. Venerdì sera prossimo a Brema, all’esordio in Bundesliga, la Kane-Mania potrebbe non essere più sufficiente. Il Bayern in quel momento non può più fare affidamento sull’inglese per rendere felici i propri tifosi“.

