“Tottenham furioso con la Bild che ha regalato a Postecoglou la maglia del Bayern ‘Kane 9’ “

The Athletic svela alcuni retroscena dell’estenuante trattativa che spesso ha irritato gli Spurs e Levy come successo con le dichiarazioni di Hoeness

The Athletic prova a fare ordine in una trattativa che non ha esattamente entusiasmato i tifosi neutrali ma comunque riempito le pagine di quotidiani europei e non solo. Harry Kane al Bayern Monaco è un trasferimento storico per diversi motivi. La caratura dell’ex attaccante del Tottenham, il nuovo record di gol che avrebbe potuto fissare in Premier o la cifra astronomica pagata dal Bayern. Fra le motivazioni che hanno suscitato maggiori curiosità c’è anche l’estenuante trattativa che è andata avanti per tutta l’esteta, tra incontri mancati, rilanci e ultimatum.

Il quotidiano inglese ha alzato il sipario sulle quinte di questa trattativa, a partire dalla dichiarazioni di Hoeness, presidente onorario del club bavarese:

“Mentre gli Spurs erano in viaggio verso l’Australia sabato 15 luglio, il presidente onorario del Bayern, Uli Hoeness, ha detto ai giornalisti: «Kane vuole giocare a livello internazionale e, fortunatamente per noi, il Tottenham non sarà attivo a livello internazionale l’anno prossimo. Ha chiaramente detto in tutte le conversazioni che ha preso una decisione e se mantiene la sua parola, lo prenderemo. Perché poi il Tottenham dovrà cedere perché non è possibile per un club del genere fare a meno di 80, 90 milioni, o quanto siano». L’intervento impulsivo di Hoeness è sembrato inutile a molti membri del consiglio. Il commento “dovrà cedere” ha fatto arrabbiare Levy, ma gli ha anche mostrato che il Bayern era disposto a spendere molto“.

Il Tottenham ha fatto di tutto per alzare il prezzo del 30enne in scadenza di contratto l’anno prossimo. Dalla Germania certo non hanno tenuto un profilo basso, stando a quanto scritto dal quotidiano:

“Sabato 22 luglio, Postecoglou ha ricevuto da un giornalista della Bild una maglia del Bayern con la scritta “Kane 9” sulla schiena. Postecoglou e Tottenham non sono rimasti seriamente infastiditi dal giornalista che è stato bandito da partite e conferenze stampa nel loro tour precampionato. Tecnicamente si trattava di un problema Bild, ma alcuni al Tottenham ritenevano che con il Bayern si fosse uno stretto legame e, sulla scia dei commenti di Hoeness, c’era una certa irritazione”.

Come spesso accade in queste situazione, è il giocatore che forza la mano, senza andare allo scontro e chiede non ostacolare la trattativa. Così ha fatto Kane con Levy e tutto il consiglio del Tottenham. Da quel momento in più iniziano i rilanci del Bayern:

“Una videochiamata prevista per giovedì scorso (3 agosto) è stata annullata e, consapevole del desiderio di Kane di concludere un accordo prima dell’inizio della stagione, il Bayern ha fissato un ultimatum via e-mail per l’accettazione della terza offerta entro il fine settimana. Niente è andato come speravano. Levy pensava di non essere trattato con rispetto, ma era comunque all’angolo”.

La partita contro lo Shakhtar Donetsk lo spartiacque della trattativa:

“La terza offerta del Bayern è stata respinta, ma con le valutazioni che si avvicinavano, sono stati imperterriti e quasi immediatamente pronti a fare un quarto giovedì successivo (10 agosto). Kane voleva chiarezza poiché la stagione si stava avvicinando rapidamente e sua moglie, Kate, era molto incinta e non poteva volare a Monaco ancora per molto“.

Il finale è noto a tutto ormai. Ciò che rimarrà un mistero, anche per The Athletic, è il blocco del giocatore all’aeroporto quando ormai tutto era concordato.

