Altro che depressione da ritiro, il New York Times racconta il Federer godereccio

“E’ bello guardare le partite dalla tribuna, ho portato i miei sull’Orient Express. Mia figlia mi ha obbligato a salire sul palco coi Coldplay”

C’è tutta una letteratura sui grandissimi campioni che non riescono a smettere, e che poi quando lo fanno patiscono la fine dell’attività e faticano a trovare un equilibrio nella normalità non-agonistica. Tra questi non c’è Roger Federer. Perché da quando s’è ritirato dal tennis, tra le lacrime, mano nella mano con Nadal, ha cominciato a godersela. Federer se la gode un sacco.

Il New York Times lo ha intervistato, su questa sua seconda giovinezza, in occasione del lancio della sua nuova linea di abbigliamento di lifestyle, per Uniqlo. Sì, fa anche lo stilista. I capi li ha disegnati lui in persona, assieme a Jonathan Anderson.

“Mi sento sempre come se avessi raggiunto un punto alto, e poi continuo a salire”, dice Federer. “La vita senza il tennis, la vita senza i fan e la vita senza i programmi d’allenamento che hanno dominato lle mie giornate per 25 anni… non sapevo come l’avrei presa. Per molto tempo ho provato a tornare indietro e darmi un’altra possibilità, lasciare il tennis da sano, ma non era fattibile. Ma la cosa buona-brutta del Covid, e del mio intervento al ginocchio, è che tutto ha iniziato a rallentare negli ultimi tre anni, quindi non è come se mi fossi fermato di botto dopo 100 partite, boom, è finita. Alla fine mi sono sentito sollevato, credo, e felice di ritirarmi. È finita nel modo perfetto alla Laver Cup. Ero circondato dai miei più grandi rivali, e c’erano la mia famiglia e i miei amici. Per me è stato tipo OK, ora sto bene. Non ho più bisogno di inseguire quel prurito”.

Quest’anno è tornato a Wimbledon sul palco reale, con Andy Murray in campo. “L’anno scorso sono uscito dal campo centrale per la celebrazione del centenario. È stato bello ma doloroso. Ero infortunato . Non sapevo se sarei stato in grado di giocare di nuovo, quindi è stato un momento molto emozionante. Ma quest’anno è stato totalmente diverso. Mio padre mi ha sussurrato: “Non vorresti stare in campo invece di stare seduto a guardare?” e io “No. Mi sento felice, mi godo la partita”. È stato molto divertente sedersi accanto alla principessa Catherine. La conosco abbastanza bene. È un’appassionata del tennis e gioca. A volte dobbiamo stare attenti a non parlare troppo. Puoi parlare, e poi è super silenzioso, e poi devi applaudire“.

Federer si gode la vita, pubblica foto mentre azzanna panini. “Sono sempre stato severo e serio nell’essere un atleta professionista, ma mangiavo hamburger, dolci, bevevo un bicchiere di vino. Per me mangiare un hamburger non era niente di straordinario, ma quel panino era perfetto, quindi ho dovuto postare una foto”.

A luglio è salito sul palco di un concerto dei Coldplay a Zurigo, dove hai suonato uno shaker. Racconta come è andata:

“Ho incontrato la band quando li ho visti a Montreal. Non so che anno fosse, forse il 2016? Ci siamo sentiti un po’. Ho visto diverse volte Chris Martin negli Hamptons. Quindi, quando sono venuti a Zurigo, ho alzato il telefono e ho detto: “Mi piacerebbe esserci”. Chris mi ha risposto e mi ha chiesto se volevo salire sul palco. Ho chiesto a mia figlia a cena, e lei mi ha guardato e ha detto: “Devi farlo. Si vive solo una volta”. Quindi ho detto a Chris: “Ci sto”.

“Ora che ho smesso ho iniziato a fare più viaggi divertenti con la famiglia. Ho portato i miei figli in Lesotho per il viaggio della mia fondazione in Africa. Siamo andati al Met Gala. Siamo andati sull’Orient Express con i miei genitori, cose che non erano fattibili quando giocavo”.

