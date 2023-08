Alonso: «La Formula 1 è un grande circo, devi interpretare un personaggio, vendere una storia»

«È sempre stato così. Forse perché sono spagnolo e latino. Non ho avuto molto supporto, non abbiamo interesse mediatico. Siamo solo un piccolo paese del sud dell’Europa».

E’ stato spesso coinvolto in diverse controversie. Come quando, al Gran Premio di Ungheria del 2007, fu penalizzato per aver bloccato il compagno di squadra della McLaren Lewis Hamilton nella corsia dei box e per aver poi litigato con i suoi capi squadra dopo aver chiesto loro di favorirlo.

«Non avevo trattenuto nessuno. Mi avevano dato delle gomme troppo vecchie durante le qualifiche. C’è la trascrizione radiofonica, la decisione dei commissari, dove c’è scritto che mi hanno messo una penalità su una cosa che non c’era. Hanno messo la penalità, ma poi hanno chiarito che non era per nessun fatto accaduto. E cose così. Ed è stata la mia squadra a protestare contro di me, che non era mai successo prima in questo sport. Così quando metti tutto questo genere di cose e non vedi i fatti, ovviamente è difficile chiarire alcuni malintesi. Nessuno ha sentito la mia versione, o la verità, o i fatti».

Alonso parla di Vestappen.