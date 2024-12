L’Atalanta farà il mega biscotto per la Roma in Champions? I bookmakers non hanno dubbi

Dovrà annaspare contro Torino e Fiorentina per portare sei italiane in Champions. Le quote danno il Torino nettamente favorito a Bergamo

L’Atalanta farà il mega biscotto per aprire alla Roma le porte della Champions? I bookmakers non hanno dubbi

Ora che farà la magica Atalanta? I beninformati sono più che certi. Sono convinti che di punto in bianco la Dea smetterà di essere la squadra più in forma d’Europa e sbaglierà due gare consecutive in casa. Non batterà né il Torino né la Fiorentina (recupero della partita che non si giocò per l’ictus che colpì il povero Joe Barone). E lo farà per la patria. Perché se l’Atalanta dovesse arrivare quarta o terza (Bologna e Juventus hanno 68 punti, i bergamaschi 66), l’Italia perderebbe la sesta squadra in Champions che invece otterrebbe con i Gasperini boys al quinto posto. Certo c’è da considerare un altro aspetto: i premi previsti dalla Lega Serie A. Nel campionato 21-22, la differenza tra il terzo, il quarto e il quinto posto era piuttosto sostanziosa: il terzo posto valeva 21,8 milioni di euro (di cui 5 dalla Uefa); il quarto 16,7 (di cui 2,5 dalla Uefa) e il quinto 12,5 (di cui 3,63 dalla Uefa). Quindi tra il quinto e il quarto posto ballano quattro milioni che non sono proprio bruscolini. E tra il quinto e il terzo ancora di più: 9,3.

L’accomodante Atalanta

Va però ricordato – e lo abbiamo scritto recentemente – quella dell’Atalanta (così come del Bologna) è una rivoluzione senza spargimento di sangue. Non ricordiamo polemiche significative con i reali potenti del pallone. Ovviamente nessuno è disposto a lasciare sul tavolo quattro milioni per fare una cortesia. Vedremo. Siamo curiosi di capire come andrà a finire. Quelli che si autodefiniscono uomini di mondo, non hanno dubbi. E a quanto sembra nemmeno i bookmaker che danno il Torino nettamente favorito a Bergamo. La vittoria dei granata è data a 2; vittoria dell’Atalanta e pareggio sono invece quotati a 3,50.

ilnapolista © riproduzione riservata