Alonso: «In F1 l’età non conta, preferirei avere un alettone nuovo invece che tre anni in meno»

Alla BBC: “Il pilota è molto importante in F1 ma non cruciale. Conta la macchina. Guarda Hamilton. Welcome in world Lewis…”

Fernando Alonso ha quasi 41 anni. La sua ultima vittoria in Formula Uno risale a 9 anni, proprio a Barcellona, dove il Mondiale fa tappa questo weekend. E’ un senza età, Alonso. E infatti, in una lunga intervista alla BBC, dice che la vecchiaia nei motori fa quasi bene. E che col tempo ha fatto pace col fatto che il pilota è un “mezzo”, conta la macchina.

“A volte hai una macchina migliore, a volte non hai una macchina così buona. Quest’anno vediamo che il pilota è molto importante in F1 ma non cruciale. Guarda Hamilton. Lewis sta guidando bene come negli ultimi otto anni. Stava dominando lo sport e battendo tutti i record. E ora viaggia un secondo dietro i più veloci. Quindi, welcome in world Lewis… Questa è la F1″.

“Non è uno sport leale in termini di numeri. Questo è uno sport di squadra più di ogni altra cosa e tendiamo a dimenticarlo, soprattutto quando abbiamo successo. Siamo così felici per quello che stiamo ottenendo che anche se proviamo a condividerlo con la squadra, tutti i titoli sono per il pilota. Mi è successo quando ho vinto i due campionati (nel 2005 e nel 2006 con la Renault, ndr). Stavo battendo Michael Schumacher. La mia macchina all’epoca era più affidabile e aveva prestazioni molto buone ma i titoli erano solo per me. Lewis si merita tutto ciò che ha ottenuto in passato, ma quest’anno è un buon promemoria del fatto che in tutti quei record e numeri c’è una parte importante su ciò che hai tra le mani, la macchina”.

“L’età non è un fattore nel motorsport Negli altri sport è diverso. Devi fare affidamento sulla tua condizione fisica e cose del genere, ma nel motorsport preferirei avere un nuovo alettone anteriore o posteriore che tre anni in meno. Questo mi darebbe più prestazioni di sicuro. Ora sono forte come quando avevo 25 o 30 anni”.