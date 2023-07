ten Hag: «Il calcio è duro: 70 partite l’anno. Se non hai lo giusto stile di vita, non puoi giocare»

Al Guardian: «Sono importanti sonno, recupero e alimentazione, altrimenti soccombi. Al mio arrivo allo United gli standard non erano corretti».

L’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, parla al Guardian delle condizioni che pone ai suoi giocatori in termini di stili di vita, del suo arrivo al club, della sua ammirazione per Harry Kane e altri temi. Lo United non lotta per la vetta del campionato da almeno dieci anni, ovvero dalla vittoria con Alex Ferguson in panchina. Ten Hag parla degli obiettivi del club.

