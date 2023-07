Maguire non è più il capitano dello United: «ten Hag me lo ha detto oggi, sono estremamente deluso»

Harry Maguire non sarà più il capitano del Manchester United. E’ lo stesso difensore ad annunciarlo su Twitter, spiegando che la decisione gli è stata comunicata dall’allenatore della squadra, Erik ten Hag. Maguire scrive:

«Dopo aver discusso con l’allenatore oggi mi ha informato che sta cambiando capitano. Mi ha spiegato le sue ragioni e, anche se personalmente sono estremamente deluso, continuerò a dare il massimo ogni volta che indosserò la maglia. Quindi volevo ringraziare enormemente i tifosi del Manchester United per tutto il loro brillante supporto mentre indossavo la fascia. Dal giorno in cui ho assunto il ruolo, tre anni e mezzo fa, è stato un enorme privilegio guidare il Manchester United e uno dei momenti più orgogliosi della mia carriera fino ad oggi. È uno dei più grandi riconoscimenti nel calcio di club. Ho fatto tutto il possibile per aiutare lo United ad avere successo, dentro e fuori dal campo. Sarò sempre grato a Ole Gunnar Solskjaer per avermi affidato per primo la responsabilità e auguro a chiunque ora se ne occuperà ogni successo e avrà il mio pieno sostegno».

