Kvaratskhelia, l’agente: «Non ho parlato con Khvicha ma se resta a Napoli perde un anno»

Kvaratskhelia, l’agente: «Non ho parlato con Khvicha ma vogliamo lasciare il Napoli»

Scrive Fabrizio Romano su X:

L’agente di Kvaratskhelia, Jugeli: «Vogliamo lasciare il Napoli, ma ora aspettiamo tutti Euro 2024. Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare lì. Non ho parlato con Khvicha di questo tema, la cosa più importante per lui è la Nazionale. Il nostro obiettivo è una squadra che giochi la Champions League. La cosa peggiore è che se resta qui, Khvicha perderà un anno per questo… siamo preoccupati”, ha detto a Sport Imedi.

🚨🇬🇪 Kvaratskhelia’s agent Jugeli: “We want to leave Napoli, but now we’re all waiting for the Euro 2024”.

“With Conte, Napoli have big plans. I’m sure they will qualify to the Champions League again next season and fight for the Scudetto. But that doesn’t mean that… pic.twitter.com/A63RGfHw0P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024