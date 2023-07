Sarri sogna Zielinski che però sta rinnovando col Napoli a 3 milioni (Il Messaggero)

Il tecnico della Lazio ha bocciato Lo Celso, Politano non convince. In giornata un vertice con Lotito per il mercato.

Sarri sogna Zielinski e gli ormai celebri quattro acquisti. Ne scrive Il Messaggero che si sofferma anche su Zielinski che starebbe rinnovando col Napoli a tre milioni. In giornata un vertice con Lotito per il mercato.

Sarri ha bocciato l’opzione Fred in regia così come Lo Celso sulla mezzala, dove invece c’è Zakharyan in stand-by. (…)

Tra i sogni, anche se quasi impossibile, c’è Zielinski, ancora a colloquio col Napoli per un rinnovo con ingaggio di circa 3 milioni. Il polacco è da tempo tra i desideri del Comandante assieme a Berardi, ma il patron anche in questo caso ha più volte fatto intuire che l’affare difficilmente si farà per l’elevata richiesta del Sassuolo (35 milioni) e la scarsa a suo dire maturità del giocatore. Il tecnico anche per lui continuerà a battere i pugni, col presidente che ha pronta la contromossa Karlsson, anche perché Hudson-Odoi convince poco fisicamente ed è a un passo dal Fulham mentre nemmeno Politano convince. Nelle ultime ore è spuntato anche Tetê dello Shakhtar Donetsk, altro extracomunitario. Tanto per aumentare i nomi sul tavolo del vertice delle prossime ore.

